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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة الجنائية تتفق مع السودان على محاسبة مرتكبى جرائم دارفور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:21 م
البرهان
البرهان
محمد عمر
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

وأوضحت بنسودا في تصريح صحفي عقب اللقاء أنهما بحثا سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية قالت إنها حصلت على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد.

وأكدت بنسودا أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٥٠٩٣، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ليست خاتمة المطاف ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور.

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