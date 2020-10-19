أشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر بشكل كوميدي على بوستر «اللوكاندة»

طرحت الجهة المنتجة لمسرحية "اللوكاندة" البوسترات الرسمية للعمل، والتي تصدرها الفنان أشرف عبدالباقي، ونجوم مسرح مصر، بالإضافة إلى كل أبطال المسرحية، وظهروا بشكل كوميدي ملفت.وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتم بيع التذاكر بسعر موحد ١٠٠ جنيه من خلال شباك المسرح أو من موقع "تيكتس مارشيه".مسرحية "اللوكاندة" من بطولة حمدي الميرغني، ويزو، ودياب، وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.ومن تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، ديكور محمود سامي، تصميم وإضاءة مصطفى عزالدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجي، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام، ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي "وورك شوب"، و"سينرجي".