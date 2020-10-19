رامي جمال ينهي تعاقده مع «نجوم ريكوردز» بعد 4 ألبومات

أعلن الفنان رامى جمال، عن إنهاء تعاقده مع شركة "نجوم ريكوردز" المنتجة لألبوماته الأخيرة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وكتب رامي، على حسابه: "النهارده وبعد عشرة 8 سنين أقدر أقول إن نجوم ريكوردز شكرًا على وجودكم فى مرحلة مهمة فى حياتى عملنا فيها أربع ألبومات، بسنة الحياة إن كل واحد لازم يخوض مرحلة وتجربة جديدة أتمنى لكم النجاح، وتانى بشكركم فرد فرد وأشوفكم على خير".وكان رامي، حقق نجاحا كبيرا خلال فبراير الماضي من خلال أغنية "سقف"، التي حقق بها 39 مليون مشاهدة بعد تعاونه مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما، وأخرجته من المنطقة التي عرف فيها وانتقل إلى اللون المبهج.