تحديث يومي بـ بنوك الجمهورية.. سعر الدولار اليوم 19-10-2020 فى مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.



وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.



وتأتي حركة الدولار هبوطا وصعودا وذلك بسبب ما تمر به العالم الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ(كوفيد19-) كما يتم تحريك حركة الدولار أيضا بسبب فعل الانتخابات والمناظرات التي تحدث الان في الولايات المتحدة الأمريكية والتي اخرها إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا وخروجه بعد تعافيه علي حسب قوله بعد 4 أيام فقط.

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وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.وتأتي حركة الدولار هبوطا وصعودا وذلك بسبب ما تمر به العالم الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ(كوفيد19-) كما يتم تحريك حركة الدولار أيضا بسبب فعل الانتخابات والمناظرات التي تحدث الان في الولايات المتحدة الأمريكية والتي اخرها إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا وخروجه بعد تعافيه علي حسب قوله بعد 4 أيام فقط.

تنشر «الدستور»والذي شهد تراجعا طفيفا، اليوم الأحد، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.واستقر سعر الدولار الأمريكى الجمعة الماضي، في بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات، مسجلا فى البنك المركزي المصري بـ الأهلى المصرى 15.75 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.وقد كان الدولار قفز، الثلاثاء الماضي، بفعل بواعث القلق المتعلقة بالفترة الزمنية التي يستغرقها التوصل إلى لقاح وتضاؤل التوقعات إزاء إمكانية الاتفاق على حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع السعر في بنكي البركة وكريدي أجريكول، واستقر في 8 بنوك أخرى.وارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك الإسكان والتعمير إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في بنك البركة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وعودة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.