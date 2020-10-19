رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحديث يومي بـ بنوك الجمهورية.. سعر الدولار اليوم 19-10-2020 فى مصر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:01 م
الدولار
الدولار
طباعة
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد تراجعا طفيفا، اليوم الأحد، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

واستقر سعر الدولار الأمريكى الجمعة الماضي، في بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات، مسجلا فى البنك المركزي المصري بـ الأهلى المصرى 15.75 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وقد كان الدولار قفز، الثلاثاء الماضي، بفعل بواعث القلق المتعلقة بالفترة الزمنية التي يستغرقها التوصل إلى لقاح وتضاؤل التوقعات إزاء إمكانية الاتفاق على حزمة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي 

تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع السعر في بنكي البركة وكريدي أجريكول، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك الإسكان والتعمير إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في بنك البركة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وعودة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتأتي حركة الدولار هبوطا وصعودا وذلك بسبب ما تمر به العالم الان من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ(كوفيد19-) كما يتم تحريك حركة الدولار أيضا بسبب فعل الانتخابات والمناظرات التي تحدث الان في الولايات المتحدة الأمريكية والتي اخرها إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا وخروجه بعد تعافيه علي حسب قوله بعد 4 أيام فقط.

قد يهمك أيضا:

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي اليوم 2020



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلام الخونة يثنى على تصريحات أسامة هيكل المسيئة.. أيمن نور: «أعرفه شخصيًا منذ 35 عامًا»

اعرف لجنتك مجلس النواب 2020.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

انتخابات مجلس النواب 2020.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الصور

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

«العربي» تصدر النسخة العربية لرواية «عمدة أمستردام»

عادل الميري بعد حذف صفحات من كتابه: ابحثوا عن الإخوان في «هيئة الكتاب»

«الإيطالية بين الصورة والكلمة» احتفالية بـ«الثقافي الإيطالي» اليوم