«الثروة الداجنة»: تدريب المربين لرفع كفاءتهم بالتنسيق مع سلامة الغذاء

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجاري، إن هناك استعدادات لأصحاب المزارع للموسم الشتوي من جانب التحصين والأدوية تجنبا لانتشار إنفلونزا الطيور والأوبئة والأمراض التي تؤثر سلبا على المزارع وتؤدي إلى النفوق.وطالب رئيس الشعبة في تصريح خاص لـ"الدستور"، المربين في حال حدوث أي أوبئة أو فيروسات تصيب الدواجن بأن يتم إبلاغ هيئة الخدمات البيطرية وتتم المتابعة المستمرة من جانب الطب البيطري لمواجهة تلك الفيروسات.وتابع، أنه بصدد عمل دورة تدريبية للمربين في الغرفة التجارية بالتنسيق مع الغرفة وجهاز سلامة الغذاء وصحة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لرفع كفاءة العاملين في القطاع الداجني لمدة أسبوع يحصل عليها المتدرب علي شهادة اجتياز الدورة بنجاح كشهادة معتمدة رسميا من جهاز سلامة الغذاء.