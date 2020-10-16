تدريبات دفاعية لكوريا الجنوبية وسط تهديدات من «الشمالية»

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أنها ستجري تدريبًا عسكريًا سنويًا، الأسبوع المقبل، وسط التهديدات الصاروخية والنووية المستمرة من جانب كوريا الشمالية.وأوضحت هيئة الأركان، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه سيتم إجراء تدريب "هوجوك"، الإثنين المقبل وحتى 30 أكتوبر، وسيتضمن قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، كما سيتم استعراض برامج متنوعة مثل تدريبات الهبوط المشتركة.وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن هذا التدريب يعد دفاعيًا، ويركز على الحفاظ على وضع الاستعداد العسكري لدى كوريا الجنوبية، فضلًا عن تحسين إمكانات العمليات المشتركة لديها.يذكر أن كوريا الشمالية كشفت، الأسبوع الماضي، عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وصاروخ باليستي جديد يُطلق من الغواصات، خلال استعراض عسكري ضخم.