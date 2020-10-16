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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16-10-2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في تقرير له، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 16-10-2020.

ويستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-10-2020


بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.

بنك الإسكندرية

بينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

حقق فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبى الإسلامى

جاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

وشهد السعر فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

وحقق سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

والريال السعودي عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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