5 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا والإجمالي 7585 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الخميس تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 335 فحصا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و585 حالة.وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 12 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و326 شخصا، فيما وصل عدد الوفيات 163 وفاة.