زوج والدة قاتلة طفلها من السفاح بالسلام ينكر معرفته بالجريمة

أنكر المتهم بمساعدة ابنة زوجته فى قتل طفلها الرضيع بمنطقة السلام معرفته بجريمتها، وأقر بأنها لجأت له خوفا من الفضيحة وخوفا من أهلها بعد حملها سفاحا بالمجنى عليه.وأقر بأنه تمكن من الوصول لوالد الطفل ليجبره على الزواج من المتهمة لكنه رفض فاضطر للإنفاق عليها هى والطفل دون أى اعتراض.ويوم الواقعة كان الطفل دائم البكاء لم يكف فطلب منها إسكاته بالغرفة وخرج لشراء بعد الطلبات وفور عودته وجدها تصرخ وتبكى، وبفحصه للطفل وجده لم يتحرك وظن بأنه فاقد الوعى فاصطحبها سريعا للمستشفى للكشف عليه واكتشف وفاته.تلقت مستشفى السلام، بلاغا يفيد بوصول رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، وتم إبلاغ رجال المباحث بقسم السلام أول وانتقلوا إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.