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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تبحث مشاكل الصيادين في دمياط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:11 م
الدكتور صلاح مصيلحي
الدكتور صلاح مصيلحي
عبدالناصرمحمد
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التقى الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، اليوم، بمستأجري المزارع السمكية بمحافظة دمياط، وبحث معهم المشاكل والمعوقات التى تواجههم ووجه بالعمل على حلها.

كما حثهم على ضرورة سداد المديونيات المستحقة على المزارع السمكية والذين بدورهم تعهدوا بسدادها، وبعضهم قام بالسداد الفوري في حضور رئيس الهيئة عقب اللقاء.

‏كما استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رئيس هيئة الثروة السمكية ‏وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة دمياط والهيئة وفقًا لخطة الدولة والتى تواكب ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، كما تم طرح بعض المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة الواقعة على مساحة ١٨٠٠ فدان لتحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة، وكذا وضع حلول للمشاكل التى تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والصيادين بمدينة عزبة البرج.

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