بوتين يعرب عن قلقه من إرسال تركيا مرتزقة مسلحين إلى كاراباخ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه العميق لمشاركة مجموعات مسلحة من الشرق الأوسط في نزاع كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.وذكر الكرملين في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي وبحثا خلاله تطورات النزاع في إقليم كاراباخ وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا، وفق قناة "روسيا اليوم".من جانبه، زعم أردوغان إن تركيا تقف إلى جانب التوصل إلى حل دائم لمسألة إقليم كاراباخ.واتهمت أرمينيا في وقت سابق وكذلك دولا أخرى تركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى أذربيجان لدعمها في الصراع الدائر الآن في كاراباخ.