مدينة السحر والجمال.. أميران ومجدى يعقوب فى ضيافة الغردقة

لم تقتصر مدينة الغردقة الغردقة على استقبال السياحة الخارجية بمفهمومها المتعارف عليه أو الداخلية للمصريين، كونها أهم المدن السياحية المصرية ذات الخصوصية والراحة والهدوء والأمن الذي يسود جميع أرجائها.وتستقبل مدينة السحر والجمال بالأسبوع الثاني من أكتوبر، أمراء من دولٍ عربية، منهم الأمير يزيد بن سعود، مدير الشئون الإعلامية بوزارة الداخلية السعودية وأسرته في رحلة خاصة للاستجمام، أيضا الأمير سلطان بن حمد آل نهيان، من دولة الإمارات الشقيقة، في رحلة سياحية بمنتجع الجونة السياحي شمال المدينة، تزامنًا مع رحلة السير مجدي يعقوب، طبيب القلب المصري العالمي لذات المدينة.وأكد مصدر خاص لـ"الدستور"، أن الأمير يزيد بن سعود قضى 5 أيام بمنطقة "سهل حشيش" جنوبي مدينة الغردقة بصحبة 6 من أفراد أسرته، حيث بدأها برحلة بحرية وجولة خاصة له داخل مدينة الغردقة ومارينا الغردقة، ورحلة لجزيرة الجفتون، وغادر على متن طائرة خاصة، أمس الثلاثاء.وأضاف المصدر، أن الدكتور مجدي يعقوب قضى 4 أيام بأحد المنتجعات السياحية بالجونة بمفرده، ثم غادر منها إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أنه تصادف مع وجود الدكتور مجدي يعقوب الأمير سلطان بن حمد آل نهيان بصحبة مجموعة من أصدقائه.