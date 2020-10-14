رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تمنح 310 دكتوراه و664 ماجستير خلال عام

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:40 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن إجمالي عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة بلغ 4 آلاف و742 باحثا، خلال الفترة من 1102019 حتى 3092020.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم منح 310 درجات دكتوراه، و664 درجة ماجستير، و3 آلاف و768 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

وأضاف عكاشة، أن عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف درجاتها بلغ 1972 بكلية التربية، و1602 بكلية الحقوق، و347 بكلية الطب، و90 بكلية طب الأسنان، و39 بكلية الصيدلة، و74 بكلية الهندسة، و177 بكلية العلوم، و70 بكلية التربية الرياضية، و29 بكلية التربية النوعية، و106 بكلية التجارة، و158 بكلية الآداب، و24 بكلية التمريض، و54 بكلية الزراعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

العزاء على المقابر.. تفاصيل جنازة محمود ياسين وموعدها

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 14-10-2020

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لبحث تطوير العشوائيات

image description

تعيين 17 أستاذًا مساعدًا جديدًا بجامعة أسيوط

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

العزاء على المقابر.. تفاصيل جنازة محمود ياسين وموعدها

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

الوكالة الروسية للطب تحصل على براءة اختراع لعقار ضد كورونا

تراجع الانبعاثات الكربونية في العالم بسبب كورونا

اكتشاف مدى بقاء مناعة كورونا لدى مرضى الحالات الشديدة

برودة القدمين تشير إلى أمراض الأوعية الدموية والعصبية

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

«هذا الجسد.. هذا الضوء».. أول إصدارات سلسلة الشعر الإيطالي عن المتوسط

كتاب «حديث النسور» يفند الأكاذيب عن القوات الجوية في حرب 67

«عبد الدايم»: ساحة الابداع فقدت نجما عبر عن قضايا وطنه بصدق

عرض فيلم «بياض الثلج والصياد» بقصر السينما.. الليلة