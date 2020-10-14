جامعة طنطا تمنح 310 دكتوراه و664 ماجستير خلال عام

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن إجمالي عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة بلغ 4 آلاف و742 باحثا، خلال الفترة من 1102019 حتى 3092020.وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم منح 310 درجات دكتوراه، و664 درجة ماجستير، و3 آلاف و768 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.وأضاف عكاشة، أن عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف درجاتها بلغ 1972 بكلية التربية، و1602 بكلية الحقوق، و347 بكلية الطب، و90 بكلية طب الأسنان، و39 بكلية الصيدلة، و74 بكلية الهندسة، و177 بكلية العلوم، و70 بكلية التربية الرياضية، و29 بكلية التربية النوعية، و106 بكلية التجارة، و158 بكلية الآداب، و24 بكلية التمريض، و54 بكلية الزراعة.