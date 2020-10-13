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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معلومات عن هاتف آيفون 12 الجديد.. مواصفات iPhone 12 في الأسواق

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:07 م
iPhone 12
iPhone 12
شيماء حسين
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يبحث كثيرون عن أحدث أنواع موبيلات في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة وتتوافق مع الميزانية المخصصة للشراء، خاصة مع تعدد شركات صناعة المحمول وتعدد الموديلات داخل الشركة الواحدة.

ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي سعر هاتف آيفون 12 الجديد ومواصفاته ويشغل بال كثيرين في الآونة الأخيرة، لمعرفة إمكانياته وألوانه ودليل شامل للمستخدم.

سعر هاتف آيفون 12 الجديد ومواصفاته

أعلنت شركة آبل الأمريكية والتي تعمل في تصنيع وتصميم الأجهزة الإلكترونية ومنتجات برامج الحاسوب، عن إطلاق موديل جديد للهاتف المحمول هو آيفون 12، الذي انضم حديثا لعائلة آيفون الجديدة 2020، عقب تداوله حديثا في الأسواق خلال شهر، من خلال المؤتمر " Hi, Speed"، يتم بثه مباشرة عبر موقعها الرسمي، والذي يتراوح سعره من 694 إلى 1099 دولار أمريكي، وذلك لأنه أول جهاز Mac، الذي يأتي بشريحة السيليكون الخاصة بالشركة المصنعة له "آبل"، ويحظى بتصميم جديد وتتميز بشاشة Super Retina XDR فسيحة تغطي الواجهة بالكامل.


تعرف على مواصفات آيفون 12 الجديد وموعد تداوله في الأسواق 


يتميز آيفون 12 الجديد والذي سيبدأ تداوله في الأسواق في 13 نوفمبر 2020، بالهيكل الخارجي مصنوع من معدن الألومنيوم بواجهة زجاجية من (oleophobic)، حيث يعمل بنظام تشغيل ioS 14، ذو ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64/128/256 جيجابايت، و مدعم بشاحن سريع لاسلكي ببطارية 3046 مللي أمبير، ويضم خدمات دفع إلكتروني ومزود بمستشعر للتعارف على الوجه ومكبر صوت استوديو، مقاوم للماء والغبار.


نصائح عند شراء  هاتف آيفون 12 الجديد

يجب على المستهلك الراغب في شراء الموديل الجديد من شركة آبل معرفة سعر آيفون 12 ومواصفاته الجديدة، وكيفية الحفاظ عليه قبل شراءه من خلال النصائح التالية لضمان الحفاظ عليه وهى :- 

1_ استخدام الهاتف بشكل احترافي و اختبار كافة خواص الموديل الجديد في أول شهر للتأكد من عدم وجود عيوب به حتى يتثنى لك استبداله إذا كان به أحد. عيوب الصناعة وذلك طبقا للقانون حماية المستهلك.

2_ قم بشراء التطبيقات من متجر Goodle play، فقط وحدث هاتفك باستمرار ولا تدخل مواقع مشبوهة تسمح بأختراق هاتفك المحمول.

3_ لا تستخدم تطبيقات تسريع الهاتف ومسح الرام فهي تضر كافة أنواع الهواتف الذكية أكثر ما تفيد.

4_ طبقة حماية شاشة الهاتف المحمول لا تمنع الخدوش بشكل كامل بل هى مقاومة فقط الخدوش.

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