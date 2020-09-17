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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أجهزة «آيفون» تكشف وجود برنامج تجسس في هاتفك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:37 م
التجسس في الهاتف
التجسس في الهاتف
وكالات
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قامت شركة "آيفون" بإدخال تحديثات جديدة من شأنها الكشف عن البرامج أو التطبيقات التي تقوم بعمليات تسجيل مكالمات أو فيديوهات من دون علم المستخدم.

ويضيف التحديث الجديد الذي أطلقته الشركة مؤخرا تحذيرا واضحا يظهر على شاشة المستخدم لينبه من وجود عملية تسجيل من خلال الميكروفون أو الكاميرا.

ويحذر جهاز الهاتف المستخدم من خلال نقطة صفراء تظهر أعلى شاشة الموبايل، تدل عند وجودها على قيام أحد التطبيقات أو البرامج بالتسجيل بدون علم المستخدم.

وستتاح هذه الميزة بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية على أنظمة التشغيل من فئة "iOS 14"، والتي ستحذر المستخدم من وجود أي عملية تسجيل خارج إرادة المستخدم.

وعند ظهور نقطة برتقالية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة فهذا يعني وجود عملية تنشيط للميكروفون أو الكاميرا، ومن خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون.

وأوضحت شركة "آبل"، في بيان لها حول هذه الميزة، أن "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي جوهر كل ما نقوم به".

وأضافت: "هذا هو السبب في أننا مع (iOS 14)، نمنحك المزيد من التحكم في البيانات التي تشاركها والمزيد من الشفافية حول كيفية استخدامها".

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