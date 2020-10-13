قائد الجيش الأمريكي يعود للبنتاجون بعد العزل الذاتي

عاد قائد الجيش الأمريكي إلى وزارة الدفاع (البنتاجون) اليوم الثلاثاء في إشارة على أن أعضاء هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بدأوا في استئناف نشاطهم بعد عزل ذاتي فرضوه على أنفسهم عقب القلق الذي انتشر مؤخرا جراء تفشي فيروس كورونا على مستوى القيادة.وأظهرت نتائج الفحوص إصابة اثنين من كبار المسؤولين العسكريين بكوفيد-19 كانا قد شاركا في اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر مما دعا جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة تقريبا لاتباع العزل الذاتي الأسبوع الماضي.وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جيمس مكونفيل في مؤتمر صحفي بمقر البنتاجون "خضعت للفحص اليوم وكانت النتيجة سلبية وسمح لي الأطباء بالعودة".