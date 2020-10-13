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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ظهور تمساح صغير في الغربية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:21 م
ظهور تمساح بالغربية
ظهور تمساح بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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حالة من الذعر، أصابت سكان مدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، وذلك بعد ظهور تمساح صغير في مياه بحر شبين بصفط تراب، الأمر الذي أصاب السكان بحالة من الفزع بعد ظهور فيديو التمساح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان بعض الصيادين من أهالي قرية صفط تراب بالمحلة الكبرى رصدوا تمساحا يبلغ طوله مترًا ونصف، وتم أخذ الحيطة والحذر بين الأهالي والأطفال والشباب والصيادين الذين يقومون بالنزول إلى مياه البحر.

وتداول النشطاء صور التمساح بشكل كبير على فيسبوك واستغاث الأهالي بالمسؤولين، وحرروا بلاغات للتحرك العاجل تجاه ظهور تمساح بقرية صفط تراب.

وكان المهندس عادل عبدالقادر وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالغربية، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن العثور على أول تمساح طوله 40 سم بترعة ميت زيد بنطاق قريتي صفط تراب ومحلة روح بدائرة مركز المحلة.

أحد المواطنين بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية قال إنه رصد ظهور تمساح صغير الحجم ببحر شبين المار أمام القرية أثناء قيامه بصيد الأسماك.

وعلق المواطن أنه فوجئ بتمساح يسبح بالمياه وغطس فى المياه ثم ظهر مرة أخرى واليوم تمكن الأهالي والصيادين بالإمساك به وجار البحث مع الرى عن آخرين.

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