لبنان: زورق حربي إسرائيلي أطلق النار على الصيادين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن أن زورقًا حربيًّا إسرائيليًّا خرق المياه الإقليمية اللبنانية أمس، قبالة منطقة رأس الناقورة، وأطلق عناصره النار على صيادين لبنانيين.وقالت قيادة الجيش ال​لبنان​ي- مديرية التوجيه، في بيان إن "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 ما بين الساعة 21:45 والساعة 22:20، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث قام عناصره بإطلاق النار​ على صيادين لبنانيين في البقعة البحرية المذكورة".ولفتت قيادة الجيش إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".يأتي ذلك، بينما يستعد لبنان لبدء مفاوضات مع إسرائيل غدًا، برعاية الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.