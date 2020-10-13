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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: زورق حربي إسرائيلي أطلق النار على الصيادين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:54 م
زورق حربي إسرائيلي
زورق حربي إسرائيلي
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن أن زورقًا حربيًّا إسرائيليًّا خرق المياه الإقليمية اللبنانية أمس، قبالة منطقة رأس الناقورة، وأطلق عناصره النار على صيادين لبنانيين.

وقالت قيادة الجيش ال​لبنان​ي- مديرية التوجيه، في بيان إن "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 ما بين الساعة 21:45 والساعة 22:20، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث قام عناصره بإطلاق النار​ على صيادين لبنانيين في البقعة البحرية المذكورة".

ولفتت قيادة الجيش إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

يأتي ذلك، بينما يستعد لبنان لبدء مفاوضات مع إسرائيل غدًا، برعاية الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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