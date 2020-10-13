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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
برج الحمل
برج الحمل
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مفاوضات مهمة تشارك فيها، وقد تتعلق ببيع بعض الممتلكات، ويدرك المسئولون أهمية وجودك.

عاطفيًا: يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها، فيستعين بك، فلا تبخل عليه بها.

صحيًا: حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك بعد المرض الذي شفيت منه أخيرًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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