تأجيل مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو «الدورة الرابعة»

قرر الدكتور وليد الحسينى، رئيس مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، تأجيل موعد الدورة الرابعة للمهرجان، وذلك لأسباب خارجة عن الإرادة.وأكد "الحسيني" أن تلك الأسباب بعضها يتمثل فى تداعيات جائحة كورونا وما يلزمها من احتياطات وتوابع، مما أدى إلى صعوبة حضور جميع الأخوة الكرام من الدول العربية الشقيقة وبعض الضيوف الأجانب، وأيضًا صدور موافقة اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة على إقامة المهرجان بعد الإقرار بالتزامات كورونا، ولكن بدون دعم مادى من الدولة، نظرا لأن الدولة لديها أعباء أكبر وقد أنهكت بالفعل من تعويضات كافة القطاعات وخاصة قطاع السياحة، مما أدى إلى استحالة دعم هيئة تنشيط السياحة للعديد من الأحداث هذا العام.وتابع الحسيني: "ولأن المهرجان دولى ومتعدد الأنشطة ويستلزم تحضيرات وتجهيزات فنية ضخمة تفوق قدرتنا المالية، خاصة مع حالة الركود الاقتصادي وضعف الموارد المالية عالميًا مما قد يؤدى إلى ظهور المهرجان بشكل أقل مما يجب، ومما عودنا جمهور ومشاركوا المهرجان فى دوراته الثلاثة السابقة عليه.وأشار إلى اللجنة العليا للمهرجان قررت تأجيل الدورة الرابعة لإتاحة الفرصة للأخوة المشاركين من الدول العربية الشقيقة للحضور ولاتخاذ التدابير اللازمة على الوضع الراهن.وقدم "الحسيني" الشكر للدولة المصرية، لافتًا إلى الدعم الذي تلقاه المهرجان، وأضاف: "نكن للدولة المصرية كل الاحترام مقدرين حجم التحديات التي تواجه دولتنا وكل الدول الشقيقة".بدورها، أكدت الإعلامية مديحة عاشور أن كافة التفاصيل والموعد الجديد سوف يتم الإعلان عنه فى موعد أقصاه 25 أكتوبر 2020 مع استمرار الدعاية وفتح باب المشاركة بمسابقات الأغنية والأصوات والمنتدى الثقافى ومعرض الفن التشكيلى.وقدم الحسينى اعتذار لكل المشاركين عن هذا التأجيل الخارج عن إرادته مؤكدا أن المهرجان يقام تحت مظلة رسمية نلتزم بما تقرره الدولة من قرارات وإلتزامات.