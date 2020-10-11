بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال المناولة بـ«قلب يسوع»

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحد، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة المناولة الاحتفالية بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.وشارك في الصلاة والاحتفال القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي رعاة الكنيسة، وشمامسة الكنيسة.وألقى البطريرك كلمة العظة حول "يسوع هو خبز حياتنا"، كما أكد أهمية المناولة بأنها "غذاء وفرح للنفوس"، كما تَخلَّل كلمةَ العظة لقاءٌ أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وختم البطريرك صلاة الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.وعقب صلاة القداس الإلهي تم توزيع الشهادات التذكارية على الأطفال، كما تم تكريم الخدام الذين ساهموا في تكوين وإعداد هؤلاء الأطفال.