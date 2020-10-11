رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تامر حسني يرد على اعتذار أحمد السقا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:48 م
جريدة الدستور
طباعة
رد الفنان تامر حسني، على اعتذار الفنان أحمد السقا له عن التصريحات التي أطلقها مؤخرًا خلال لقائه في برنامج "السر"، حول مشاركته في فيلم "الفلوس".



وقال تامر حسني، في تدوينة عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "حبيبي يا صاحبي جميل خير أنا عمري ما أزعل منك ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير أنت السقا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا في الحفلة اللي جايه بجد سخن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".


موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة.. رابط تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الرابعة

لحل الأزمة المرورية.. القصة الكاملة لهدم مجسم «فنار العجمي»

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

أبرزهم مرسي والشاطر.. وجوه الخراب في رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

الصور

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

تاريخ المولد النبوي 2020

كيفية حجز موعد تساهيل

أيام زمان

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
«السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

رائحة البحر

«كدمة في جسد العالم» ديوان جديد لمصطفى أبومسلم

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»