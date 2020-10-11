تامر حسني يرد على اعتذار أحمد السقا

رد الفنان تامر حسني، على اعتذار الفنان أحمد السقا له عن التصريحات التي أطلقها مؤخرًا خلال لقائه في برنامج "السر"، حول مشاركته في فيلم "الفلوس".













وقال تامر حسني، في تدوينة عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "حبيبي يا صاحبي جميل خير أنا عمري ما أزعل منك ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير أنت السقا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا في الحفلة اللي جايه بجد سخن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".







