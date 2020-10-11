«ثورة الإصلاح».. كيف نهض الرئيس السيسي بقطاع الصحة؟

"منظومة التأمين الصحي"

"حزمة إصلاحات صحية"

"امتداد التأمين الصحي لـ٥ محافظات"

"مبادرات صحية"

"مباردة إنهاء قوائم الانتظار"

"مبادرة صحة المرأة"

"مبادرات للأطفال"

"المستشفيات النموذجية"

"حياة كريمة"

"توفير الدولار الجمركي للأدوية"

لطالما كانت صحة المواطن المصري ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطاعت أزمة فيروس كورونا أن تكشف التطوير الكبير الذي أحدثه الرئيس السيسي خلال ٦ سنوات على مدار حكمه للمنظومة الصحية.بدأ الرئيس السيسي فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة، وشملت الموازنة 73 مليار جنيه إجمالى موازنة قطاع الصحة لسنة 20192020، منها 23 مليارا و92 مليونا للتأمين الصحى الشامل، وكان انطلاق مشروع التأمين الصحي من محافظة بورسعيد واستفاد منه ما يقرب من مليون مواطن، وتسعى الحكومة الآن لمد التأمين الصحي إلى محافظات أخرى.سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع، فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن كما سيتم التشغيل الفعلى للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبا ليصبح إجمالى المحافظات التى تم بها التشغيل 3 محافظات رغم الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التى وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد 19.أطلق الرئيس مبادرة 100 مليون صحة التى قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية، وقامت بصرف العلاج بالمجان لهم، فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات.ونجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية فى القضاء على فيروس الكبد الوبائى سى لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين، ويقدر عدد من تلقوا العلاج، بحوالى 8 ملايين مواطن.كان لمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شىء، حيث أجريت أكثر من 65%؜ من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة وما زال المشروع مستمرا حتى الآن، وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات.مبادرة صحة المرأة استهدفت بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.شملت مبادرات الإصلاح الصحى، الأطفال حديثى الميلاد، حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا على أن يتم تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج إلى زرع قوقعة أو تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.مشروع المستشفيات النموذجية يمثل التحول التدريجى نحو المنظومة الصحية الشاملة، فوفقا لتصريحات وزارة الصحة فهناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية مرصود لها 6.1 مليار جنيه ليتم تطويرها وتجهيزها لتكون نواة تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل محافظة وتستهدف تقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين.كان لمبادرة حياة كريمة دور كبير فى تقديم الخدمة الطبية فى المناطق المحرومة والنائية فى مختلف المحافظات، حيث عالجت القوافل الطبية على مدار العام ما يقرب من 5 ملايين مواطن بالمجان من خلال إجراء الفحوص الطبية لهم وصرف الأدوية بالمجان سواء على نفقة الوزارة أو بالتعاون مع منظمة المجتمع المدنى.نال ملف الدواء اهتماما شديدا من الدولة، حيث سعت إلى توفير الدولار الجمركى لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية، فيما تم التواصل مع الشركات لتوفير حلول عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية فى السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها، كما تم التفاعل مع هيئة الشراء الموحد التى وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التى عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا وأنشأت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسؤولية كل ما يتعلق بالدواء فى مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.