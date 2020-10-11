«المهندسين» تشهد عرضًا مفصلًا عن خطوات التحول الرقمي للنقابة

شهد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وهيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، عرضًا مفصلا عن الخطوات التنفيذية للمساهمة في التحول الرقمي الشامل لنقابة المهندسين المصرية، قدمه المهندس محمد عطية مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة العامة.جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاورى أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد.وقال بيان صحفي للنقابة، الأحد، إن هيئة المكتب، اتخذت هذه الخطوات جاءت إيمانا منها بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساعد في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والأمن والجاهزية وتمكن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها التي تتسم بالكفاءة من المشاركة في نمو الاقتصاد الرقمي، وزيادة الرفاهية والمنافسة الشاملة للوفاء بأهداف التنمية المستدامة لنقابة المهندسين المصرية، وهو ما دفع هيئة مكتب النقابة على ضرورة اتخاذ خطي سريعة في هذا الصدد.وقال المهندس محمد عطية، أن باكورة الخطوات تمثلت في مجموعة من التطبيقات الخدمية التي سيتم تفعيلها قريبًا للمساهمة في التحول الرقمي الشامل لنقابة المهندسين المصرية لتصل تلك الخدمات الالكترونية لجموع مهندسي مصر؛ لتظل نقابة المهندسين المصرية هي قاطرة التكنولوجيا في مصر.وأوضح عطية أن أولى هذه التطبيقات تمثلت في تطبيق الهواتف الذكية لتقديم كافة الخدمات النقابية للمهندس عن بُعد، وتشتمل أربعة محاور، الأول تمثلت في ميكنة الرعاية الصحية وتشتمل على إرسال المطالبات الطبية من خلال الهاتف المحمول وربط الشبكة الطبية من مقدمي الخدمات مثل المعامل والتحاليل مع المنظومة الطبية، وكذلك ربط النقابات الفرعية في المحافظات على منظومة الموافقات الطبية، بالإضافة إلى إدراج الدليل الطبي محدثا على التطبيق، وكذلك عمل واجهة مستخدم لإرسال الموافقات أو الرفض مع المراجعة اليومية للموافقات المعلقة.وفيما يتعلق بالمحور الثاني من تطبيق الهواتف الذكية أشار عطية إلى أنه تمثل محور ميكنة الرحلات الداخلية والخارجية بحيث يتم إتاحة كافة الرحلات المدرجة بالنقابة بمختلف أنواعها على منصة نقابة المهندسين مع عمل منظومة إدارية لإضافة الرحلات وتعديلها ومتابعة الحجوزات عبر التطبيق. فيما تمثل المحور الثالث في الدفع الإلكتروني للاشتراكات والرعاية الصحية وخدمات الاستشاريين إضافة إلى عديد من الخدمات النقابية للسادة المهندسين.أما المحور الرابع فيتعلق بالأخبار والإشعارات وتلقي الشكاوي والمقترحات حيث سيتم عمل واجهة للمستخدم لإضافة الأخبار الجديدة للعرض على التطبيق مع ذكر المصدر، واستحداث وسيلة اتصال الكتروني لحظي مع الأعضاء وهي خاصية الإشعارات التنبيهية، وكذلك إمداد مجلس الإدارة بكافة التقارير المدعمة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بناء على تحليل الشكاوى والمقترحات.فيما كان ميكنة تجديد السجل الهندسى هو المحور الخامس في تطبيق الهواتف الذكية، للعمل على تجديد السجل الهندسى وإرسال التجديد الكترونيًا للعضو أو عن طريق شركة النقل، واستحداث طريقة تواصل بين المهندس والإدارات المعنية من خلال التطبيق، بالإضافة إلى إتاحة إرسال صورة من آخر تجديد للسجل المهندس من خلال التطبيق، وكذلك ميكنة الشهادة المقدمة إلى المهندس وإرسالها الكترونيًا مثل ما هو المتبع في شهادات السجل المدني ومخالفات المرور، وربط المنظومة بشركة نقل في حالة الحاجة إلى إيصال أصل شهادة التجديد إلى المهندس.وأوضح مدير عام ادارة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة أن التطبيق الثاني هو الموقع الإلكتروني التفاعلي، كونه بمثابة منبر رسمي لنقابة المهندسين المصرية ليغطي كل ما يخص خدمات النقابة العامة والنقابات الفرعية التي تقدمها لمهندسي مصر من خدمات تفاعلية كخدمة المعاشات ومزاولة المهنة الهندسية والتدريب والتوظيف الهندسي والرعاية الصحية، ومشاريع الإسكان وأعمال اللجان والشعب الهندسية والرحلات ونوادي المهندسين وكافة الخدمات النقابية التي يحتاجها المهندس.واختتم المهندس محمد عطية عرضه بتأكيده أن التطبيق الثالث يتمحور في خدمات الرعاية الصحية للمهندسين، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يقدم الجديد لكافة الخدمات الصحية للمهندسين وذويهم من خلال الربط بين نقابة المهندسين وبين مقدمي الخدمات الطبية وبين المهندس كمنظومة متكاملة؛ لتمكن من اختصار الوقت المستغرق لتلقي الخدمة إلى دقائق معدودة، ما يساهم في زيادة الإنتاجية.