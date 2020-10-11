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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف عبدالباقي يبدأ تصوير فيلم «سقراط ونبيلة»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:45 م
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
محمد قدري
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بدأ المخرج هشام الشافعي تصوير المشاهد الأولى لفيلم "سقراط ونبيلة"، إنتاج شركة «نيوبيكتشر»، وتأليف عبدالفتاح كمال، وبطولة: أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي وشريف أبوهميلة ومحمد فهيم والراقصة دينا وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود به الفنان أشرف عبدالباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي، حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

وقال المخرج هشام الشافعي إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة و6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه متفائل بتجربته مع الفنان الكبير أشرف عبدالباقي لأنه صاحب تاريخ طويل في عالم الكوميديا.

وأشار الشافعي إلى أن شركة «نيوبيكتشر» وفّرت كافة الإمكانيات الممكنة لكي يخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة، موضحا أن التحضير للتصوير استغرق حوالي شهرين.

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