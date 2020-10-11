صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل تراجعا طفيفا في سبتمبر
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:23 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اليوم الأحد، أن صادرات السلطنة من النفط تراجعت بـ2ر1% في
سبتمبر على أساس شهري.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزارة القول في بيان إن البلاد صدّرت 736165 برميلا يوميا، وحصلت الصين وحدها على 88% منها، بينما ذهب الباقي إلى الهند واليابان.
وبلغ إنتاج عمان 718700 برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض بـ2ر0% عن أغسطس.
ولفتت بلومبرج إلى أن الوزارة لم توضح سبب تجاوز إجمالي الصادرات للإنتاج، وربما باعت السلطنة جزءا من مخزونها.
سبتمبر على أساس شهري.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزارة القول في بيان إن البلاد صدّرت 736165 برميلا يوميا، وحصلت الصين وحدها على 88% منها، بينما ذهب الباقي إلى الهند واليابان.
وبلغ إنتاج عمان 718700 برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض بـ2ر0% عن أغسطس.
ولفتت بلومبرج إلى أن الوزارة لم توضح سبب تجاوز إجمالي الصادرات للإنتاج، وربما باعت السلطنة جزءا من مخزونها.