صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل تراجعا طفيفا في سبتمبر

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اليوم الأحد، أن صادرات السلطنة من النفط تراجعت بـ2ر1% فيسبتمبر على أساس شهري.ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزارة القول في بيان إن البلاد صدّرت 736165 برميلا يوميا، وحصلت الصين وحدها على 88% منها، بينما ذهب الباقي إلى الهند واليابان.وبلغ إنتاج عمان 718700 برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض بـ2ر0% عن أغسطس.ولفتت بلومبرج إلى أن الوزارة لم توضح سبب تجاوز إجمالي الصادرات للإنتاج، وربما باعت السلطنة جزءا من مخزونها.