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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل تراجعا طفيفا في سبتمبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:23 م
النفط
النفط
وكالات
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أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اليوم الأحد، أن صادرات السلطنة من النفط تراجعت بـ2ر1% في
سبتمبر على أساس شهري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزارة القول في بيان إن البلاد صدّرت 736165 برميلا يوميا، وحصلت الصين وحدها على 88% منها، بينما ذهب الباقي إلى الهند واليابان.

وبلغ إنتاج عمان 718700 برميل يوميا في سبتمبر، بانخفاض بـ2ر0% عن أغسطس.

ولفتت بلومبرج إلى أن الوزارة لم توضح سبب تجاوز إجمالي الصادرات للإنتاج، وربما باعت السلطنة جزءا من مخزونها.

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