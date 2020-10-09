محمد عبد الرحمن يتجول مع جمهوره بدور عرض «الخطة العايمة» (صور)

تجول الفنان محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، مساء أمس، في دور العرض السينمائي حيث تواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب لحضور فيلمه "الخطة العايمة"، وقد لاقى استقبالًا كبيرًا من الجمهور الحضور بالسينما والتقطو معه بعض الصور التذكارية، كما تولى حجز تذاكر السينما للجمهور.تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل، التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي، بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.