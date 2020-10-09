محمد عبد الرحمن يتجول مع جمهوره بدور عرض «الخطة العايمة» (صور)
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:45 م
محمد مجديطباعة
تجول الفنان محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، مساء أمس، في دور العرض السينمائي حيث تواجد بين جمهور مجمع سينما جالاكسي مول العرب لحضور فيلمه "الخطة العايمة"، وقد لاقى استقبالًا كبيرًا من الجمهور الحضور بالسينما والتقطو معه بعض الصور التذكارية، كما تولى حجز تذاكر السينما للجمهور.
تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل، التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي، بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.
تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل، التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى لشهد رمزي، بالتعاون مع شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض السينمائي للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.
الفنان محمد عبدالرحمن
الفنان محمد عبدالرحمن
الفنان محمد عبدالرحمن
الفنان محمد عبدالرحمن