الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقسا حارا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرى، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 33درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 34درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 38درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 30درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 38درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 38درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 39درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 41درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 40درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 33