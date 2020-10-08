8 معلومات عن جينيفر دودنا الحائزة على جائزة نوبل في الكيمياء

بالمناصفة حصلت جينيفر آن دودنا، على جائزة نوبل في الكيمياء 2020، مع العالمة إيمانويل شاربنتييه، وذلك لمساهمتها في تطوير وسيلة لتعديل الجينوم، وقيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن جينيفر دونا.- وُلدت في 19 فبراير 1964.- تخرجت من كلية بومونا عام 1985.- هي أستاذة الكيمياء وعلم الأحياء الخلوية والجزيئية في قسم الكيمياء والهندسة الكيميائية بجامعة كاليفورنيا في بركلي.- عملت داودنا باحثة في معهد هوارد هيوز الطبي منذ عام 1997.- حصلت داودنا على درجة البكالوريوس في الكيمياء من بومونا كوليدج في 1985.- حصلت على الدكتوراة في الكيمياء العضوية من جامعة هارفارد.- ركزت رسالة الدكتوراة الخاصة بها على الريبوزايمات وكانت تعمل تحت إشراف جاك وليام زوستاك.- اشتهرت جينيفير بعملها الرائد في تحرير الجينات بتقنية كريسبر.