221 مرشحًا لأحزاب التحالف الوطني بالإسكندرية يتنافسون على 16 مقعدًا

تشهد محافظة الإسكندرية منافسة شرسة بين 221 مرشحًا لأحزاب التحالف الوطني في دوائر فردية خصص لها 16 مقعدًا في انتخابات مجلس النواب 2020.دفع حزب مستقبل وطن بـ15 مرشّحًا على المقاعد الفردية أبرزهم رزق راغب ضيف الله، وحسين رجب حسين، محمد عبدالناصر ابراهيم، الصافي عبدالعال، وأحمد عبدالمجيد، ومحمود عبدالقادر، ومحمد حسين الشوادفي، وعبدالفتاح محمد، ومحمد اشرف، ومحمود سامح، ودفع حزب الشعب الجمهوري بـ 4 مرشحين وهم أحمد حسن، ونبيل محمد، ومجدى صادق، وعمرو محمد كمال.بينما دفع حزب النور بـ4 مرشحين وهم أحمد خليل عبدالعزز، وأحمد عبدالحميد، وحسنى أبواليزيد، وأحمد حسن وحزب الحركة الوطنية بـ3 مرشحين هم هند مصطفى اسماعيل، وعزمى شبل، ومحمد شعيب، وحزب حماة الوطن بـ5 مرشحين سامية محمد، ونشوى محمد حسن، وهانى عبدالوارث، وأحمد ابراهيم، خالد محمد السيد، والمرشح ملكة عبدالرزاق عن حزب التجمع، وحزب مصر القومى بـ 3 مرشحين وهم أحمد عبده، وأحمد إبراهيم، وأشرف جمعة، والإصلاح والنهضة بـ 5 مرشحين وهم ربيع أحمد، ونادر محمود عبده، وأحمد عمرو، ورامى أحمد ومصطفى محمد.كما دفعت أحزاب العدل والمحافظين، ومصر المستقبل والمؤتمر والحرية المصري، والغد بمرشح واحد، فيما دفع حزبي الوفد والجيل الديمقراطي بمرشحين اثنين، فقط، وجاء إجمالي عدد المترشحين من المستقلين في الدوائر الـ6 بـ221 مرشّحًا.وجاءت أبرز أسماء المرشحين من المستقلين كل من مى محمود، مروة مصطفى، وأشرف عبدالسلام شيحة، وأحمد جمال أبوالوفا، وناجح زاخر، وكريم السيد.