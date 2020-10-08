«بشاير الخير».. المزارع السمكية بالوادي الجديد تبدأ طرح إنتاجها (فيديو)

شهدت محافظة الوادي الجديد خلال الأشهر الماضية طفرة كبيرة في مجال الثروة السمكية، من خلال إنشاء مشاريع الاستزراع السمكي بمراكز المحافظة الخمسة.ففي قرية "الشركة 55" شمال مركز الخارجة على طريق "الخارجة- أسيوط" تم تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بتكلفة تقديرية مليون و760 ألف جنيه، ومزرعة قرية "القلمون" بالداخلة لإنتاج الأسماك على مساحة 25 فدانا ويضم 12 حوضا لتربية الأسماك، وحفر بئرين سطحيين لخدمة المشروع.‎وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة تهدف إلى توفير أسماك طازجة بأسعار مخفضة كمنتج محلي نظيف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مع رئيس هيئة الثروة السمكية، على إقامة مزارع سمكية بمركز الفرافرة، بعد الانتهاء من مزرعة مركز الداخلة، مشيرًا إلى أن هذه المزارع ركيزة أساسية لدعم بدائل اللحوم بالمحافظة، وتوفير الأسماك بصفة دائمة.وأكد أن المحافظة تحاول بقدر الإمكان التوصل إلى حلول لمشكلات المصارف والبرك الزراعية التي تهدد المناطق التي تقع بجوارها، عن طريق إقامة مشروعات عليها، سواء مزارع سمكية أو غابات شجرية.وأوضح الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، أنه تم جمع الأسماك بعد اكتمال نضجها من مزارع الاستزراع السمكي بقرية عزب القصر وقرية الموهوب لطرحها بالأسواق المحلية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وتكون بديلة للحوم الحمراء والطازجة.وتعتبر الأسماك من الأطعمة البروتينية سهلة الهضم وذات القيمة الغذائية المرتفعة لاحتوائها على الأملاح المعدنية والفيتامينات وخاصة فيتامين أ، كما أنها تعتبر بديلة للحوم، والسمك الأبيض حيث يحتوي على 22.9% بروتين و9.5% دهون.