رئيس وزراء الأردن المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة

بدأ رئيس الوزراء الأردني المكلف، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الخصاونة في إطار المشاورات التي يجريها استقبل، اليوم، رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز.وأكد الخصاونة، التزامه بما ورد في كتاب التكليف، والتشاور مع السلطة التشريعية بشقيها الأعيان والنواب، بما يخدم مصالح الوطن وفي إطار الدستور.بدوره، شدد رئيس مجلس الأعيان، على التزام المجلس بالتعاون مع الحكومة المنتظرة ودعم برامجها وقراراتها في إطار التزامها بتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وتطبيقها للرؤى الملكية التي جسدها كتاب التكليف، وبما يخدم المصالح الوطنية ويلبي طموحات المواطنين في مختلف المجالات.وكان العاهل الأردني كلف، أمس الأربعاء، الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل الملك استقالتها يوم السبت الماضي.وطالب الملك عبدالله، في كتاب التكليف، بأن تضم الحكومة قيادات ذات كفاءة ومتميزة، قادرة على تحمل المسئولية الموكولة إليها بموجب الدستور.