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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس نجع حمادى يطمئن المواطنين بعد «تسرب الكلور»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:20 ص
رئيس مدينة نجع حمادي
رئيس مدينة نجع حمادي
قنا: إسلام البكري
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أكد عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أن تسريب غاز الكلور في إحدى مرشحات المياه في المدينة والذى أدي لإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق، أنه لم يؤثر على المياه والمرشحات والمحطات في أنحاء المدينة المختلفة قائلًا: "اطمنوا جميع المحطات تعمل بكثافتها دون أي تأثير والمياه سليمة مائة في المائة".

كان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 49 شخصًا من قرية نجع قابول بحالات اختناق بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى القرية لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجاري متابعة أهالي القرية، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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