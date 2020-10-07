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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأذربيجاني يبحث مع بوتين تطور الأوضاع في «كاراباخ»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:06 م
إلهام علييف
إلهام علييف
وكالات
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أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيه بعيد ميلاده، وبحثا خلاله تطور الأوضاع في إقليم كاراباخ.

ونقلت وكالة "تاس" عن المكتب الإعلامي للرئيس الأذربيجاني، أن علييف أجرى اتصالا هاتفيا لتهنئة بوتين بعيد ميلاده، كما تطرق الطرفان إلى الأوضاع في كاراباخ.

وتشهد منطقة كاراباخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا معارك منذ يوم 27 سبتمبر المنقضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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