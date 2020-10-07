الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للكيمياء.. اليوم

تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، عن الفائز بجائزة نوبل للكيمياء، وهي الثالثة في تلك الجوائز السنوية خلال هذا الأسبوع.ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية عن الجائزة الساعة 11:45 صباحا بالتوقيت المحلي (09:45 بتوقيت جرينتش).وتبلغ قيمة كل جائزة لنوبل هذا العام عشرة ملايين كرونة (1.1 مليون دولار)، بعدما كانت تسعة ملايين في السنوات الماضية.