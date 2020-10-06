«الزراعة» تحتفل بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد المزارع (صور)

عقدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع شركة محاصيل مصر والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المؤتمر الأول من نوعه للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الـGPS في مدينة أسيوط عاصمة الذهب الأحمر في المنطقة العربية وإفريقيا.وترأس المؤتمر الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لشركة محاصيل مصر الرائدة في التكنولوجية الرقمية الزراعية، والأستاذ هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، نيابة عن عبدالحميد الدمرداش، رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد المنسي، مدير إدارة خدمة المصدرين، وبحضور العديد من المزارعين والمصدرين وكذلك جانب من المستوردين الموجودين داخل المحافظة للإشراف على تجهيز شحناتهم.واستعرض العطار، الجهود التي تقوم بها الدولة بدعم وزير الزراعة لفتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعي والتي وصلت إلى 38 سوقًا حتى الآن، في خلال الثلاث السنوات الأخيره فقط، وأشار إلى المجهودات الحالية لفتح أسواق الصين واليابان والفلبين وإندونيسيا أمام الرمان المصري والتي سوف تكتمل خلال الأشهر القادمة.وأشار العطار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية وأجهزة "إل جي بي إس" وصور الأقمار الصناعية لتطوير منظومة التصدير للحاصلات الزراعية المصرية وتمكين المستوردين من تتبع شحناتهم Traceability، والتأكد من الالتزام بتعليمات الحجر الزراعي المصري وقيام الوزارة بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المشروع، تمهيدًا لتعميمه على باقي الحاصلات الزراعية المزمع تصديرها مثل الموالح والبطاطس والبصل وخلافه، خلال الفترة القادمة، حتى تتبوأ الحاصلات الزراعية المصرية مكانتها العالمية وكذلك الاستمرار في رفع جودة الصادرات، بما يسمح بتحسين الأسعار وتعظيم العائد للمزارعين والمصدرين المصريين.وقام رئيس الحجر الزراعي بزيارة العديد من المزارع والمفارش ومراكز التجميع خصوصا الصغيرة والمتوسطة والنائية، ولقاء المزارعين والقائمين على عمليات الجمع والفرز والتعبئة في مواقعهم، للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر الزراعي المصري.وقام بتوجيه الحضور إلى أهمية اتباع الممارسات الزراعية السليمة والتي توفرها الإدارة بشكل مستمر، وتم خلال زيارات المزارع أيضًا قيام الدكتور محمد المنسي مدير إدارة خدمة المصدرين والمهندس محمد فوزي، بتنفيذ بيان عملي لبعض الممارسات الدولية الواجب اتباعها وكذلك التنويه إلى تجنب بعض الإجراءات الخاطئة، التي كثيرًا ما تؤدي إلى رفض الشحنات في ميناء الوصول.وخلال الزيارة، استمع الدكتور أحمد العطار، والدكتور محمد عبدالرحمن، والأستاذ هاني حسين، إلى مقترحات المزارعين والمصدرين والمستوردين، وكذلك الإجابة عن استفساراتهم، خصوصًا فيما يتعلق بأهمية التنسيق بين المزارعين لتحسين الأسعار في الأسواق العالمية والتداخلات المساحية والمعوقات اللوجستية على الحدود الدولية وكيفية تعامل وزير الزراعة بسرعة وحسم والوصول إلى حلول دائمة، مع وضع مصلحة المزارعين في المقدمة.واختتم العطار زيارته إلى مزارع ومفارش ومراكز التجميع بمحافظة أسيوط عاصمة الذهب الأحمر، بجولة على مراكز البيع المنتشرة وحثهم على اتباع الطرق الحديثة لتعظيم العائد من استثماراتهم والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة.