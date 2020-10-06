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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصادر بـ«المحامين»: لا صحة لتعمد وقف نظام العلاج الإلكترونى بالنقابة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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نفت مصادر بنقابة المحامين، حقيقة توقف نظام العلاج الإلكتروني بالنقابة، جراء فعل فاعل أو بسبب زيادة أعداد من حصلوا على قرارات بإعادة من الزوال.

وأوضحت المصادر: عدد من تم إعادتهم من الزوال 400 فقط، ومن المستحيل أن يتسببوا في تعطل سيستم العلاج.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن توقف النظام الإلكتروني لم يمض عليه سوى 5 أيام، وليس 15 يومًا كما يجري التناول.

ونوهت: «ما تم ليس أكثر من انقطاع في الكابل الرئيسي المغذي للسيستم، وما يتم تداوله محاولة لخلق بلبلة وتصدير الشائعات بهدف النيل من النقيب الحالي رجائي عطية».

وتابعت: «حرصًا من النقيب على حل الأزمة أصدر قرارًا بالعمل اليدوي للحالات العاجلة لحين الانتهاء من تصليح الكابل»، مطالبة بالتأكد مما يتم تداوله حول النقابة منعًا لنشر الشائعات.

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