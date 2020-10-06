مصادر بـ«المحامين»: لا صحة لتعمد وقف نظام العلاج الإلكترونى بالنقابة

نفت مصادر بنقابة المحامين، حقيقة توقف نظام العلاج الإلكتروني بالنقابة، جراء فعل فاعل أو بسبب زيادة أعداد من حصلوا على قرارات بإعادة من الزوال.وأوضحت المصادر: عدد من تم إعادتهم من الزوال 400 فقط، ومن المستحيل أن يتسببوا في تعطل سيستم العلاج.وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن توقف النظام الإلكتروني لم يمض عليه سوى 5 أيام، وليس 15 يومًا كما يجري التناول.ونوهت: «ما تم ليس أكثر من انقطاع في الكابل الرئيسي المغذي للسيستم، وما يتم تداوله محاولة لخلق بلبلة وتصدير الشائعات بهدف النيل من النقيب الحالي رجائي عطية».وتابعت: «حرصًا من النقيب على حل الأزمة أصدر قرارًا بالعمل اليدوي للحالات العاجلة لحين الانتهاء من تصليح الكابل»، مطالبة بالتأكد مما يتم تداوله حول النقابة منعًا لنشر الشائعات.