مصادر بـ«المحامين»: لا صحة لتعمد وقف نظام العلاج الإلكترونى بالنقابة
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
محمد جعفرطباعة
نفت مصادر بنقابة المحامين، حقيقة توقف نظام العلاج الإلكتروني بالنقابة، جراء فعل فاعل أو بسبب زيادة أعداد من حصلوا على قرارات بإعادة من الزوال.
وأوضحت المصادر: عدد من تم إعادتهم من الزوال 400 فقط، ومن المستحيل أن يتسببوا في تعطل سيستم العلاج.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن توقف النظام الإلكتروني لم يمض عليه سوى 5 أيام، وليس 15 يومًا كما يجري التناول.
ونوهت: «ما تم ليس أكثر من انقطاع في الكابل الرئيسي المغذي للسيستم، وما يتم تداوله محاولة لخلق بلبلة وتصدير الشائعات بهدف النيل من النقيب الحالي رجائي عطية».
وتابعت: «حرصًا من النقيب على حل الأزمة أصدر قرارًا بالعمل اليدوي للحالات العاجلة لحين الانتهاء من تصليح الكابل»، مطالبة بالتأكد مما يتم تداوله حول النقابة منعًا لنشر الشائعات.
وأوضحت المصادر: عدد من تم إعادتهم من الزوال 400 فقط، ومن المستحيل أن يتسببوا في تعطل سيستم العلاج.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن توقف النظام الإلكتروني لم يمض عليه سوى 5 أيام، وليس 15 يومًا كما يجري التناول.
ونوهت: «ما تم ليس أكثر من انقطاع في الكابل الرئيسي المغذي للسيستم، وما يتم تداوله محاولة لخلق بلبلة وتصدير الشائعات بهدف النيل من النقيب الحالي رجائي عطية».
وتابعت: «حرصًا من النقيب على حل الأزمة أصدر قرارًا بالعمل اليدوي للحالات العاجلة لحين الانتهاء من تصليح الكابل»، مطالبة بالتأكد مما يتم تداوله حول النقابة منعًا لنشر الشائعات.