أول تعليق من ترامب بعد مغادرته المستشفى الذى يعالج فيها من كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قراره بالخروج من المستشفى الذي يمكث بها لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد لتحية أنصاره المتواجدين أمام المستشفى.وقال ترامب من منذ قليل وفقًا لفضائية "سكاي نيوز": "قررت القيام بجولة مفاجئة لتحية أنصاري المتواجدين أمام المستشفى".كما كتب ترامب تغريدة، الأحد، على "تويتر"، قال فيها إنها تعلم الكثير عن "كوفيد-19"، وشكر أنصاره ومؤيديه.وقال الرئيس الأمريكي: "أقدر حقًا ما قدمه كل الأنصار والداعمين خارج المستشفى. الحقيقة أنهم يحبون بلادنا حقًا ويرون كيف نجعلها أعظم من أي وقت مضى".وجاءت خطوة الرئيس الأمريكي بالخروج لدقائق من المستشفى، قبل يوم كامل من الموعد المحتمل لخروجه بحسب ما ذكر فريقه الطبي في وقت سابق.وكشف الفريق الطبي المعالج لترامب، الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس، مؤكدًا أنها تتحسن، وذلك بعد خضوعه للعلاج من "كوفيد-19" بالمركز الطبي العسكري الذي يعالج به والواقع بالقرب من العاصمة واشنطن.وسبق أن قال الفريق الطبي إن ترامب (74 عاما) الذي نقل للمركز الطبي، الجمعة، يمكن أن يعود إلى البيت الأبيض بحلول الإثنين، بعد إكمال الفترة العلاجية المحددة بخمسة أيام باستخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، لكن الرئيس الأمريكي خرج قبل ذلك الموعد، عصر الأحد، في مفاجأة للجميع بهدف تحية أنصاره.وقال طبيب البيت الأبيض شون كونلي للصحفيين إن ترامب احتاج إلى أكسجين إضافي يومي الخميس والجمعة، كما تطلب الأمر إعطاؤه عقار ديكساميثازون.