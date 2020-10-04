تركى آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

يبدأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في المرحلة الثانية من استكمال علاجه، طبقا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين، في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك غدا الإثنين الموافق ٥ أكتوبر.ومن المعروف أن المستشار تركي، أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين لإزالة ورم في المخ، ويقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.