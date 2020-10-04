رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:20 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نعمات مدحت
طباعة

مع قرب بداية كل عام دراسي جديد يتسارع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات، الخاصة بالتعليم الأساسي ( رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي) للتحويل من مدرسة إلى أخرى حسب رغبتهم، من جهتها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا للدخول عليه لمعرفة النتائج، وأتاحت الوزارة لأولياء الأمور السماح للطالب بتسجيل طلب التحويل من مدرسة إلى أخرى مرتين خلال العام الدراسي، كما أغلقت باب التحويلات يوم 10 سبتمبر الماضي بعد مدة فترة.

نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات

وضعت وزارة التعليم عدة طرق للدخول على بوابة التعليم لمعرفة نتائج التعليم الأساسي، ونتيجة التحويلات وهي:

- الدخول على الموقع من خلال الرابط http:www.cairogovresults.com. 

- أن يقوم المستخدم (الطالب- أو ولي الأمر) بالذهاب إلى قسم التحويلات.

- ثم يقوم بالنقر على خانة الاستعلام عن طلبات التحويل.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي.


شروط التحويلات لسنة 2020

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للتحويل بين المدارس، وهي:

في حالة وفاة الأب، يمكن التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وذلك في المرحلة الثانوية.

-  كذلك يمكن التحويل من المدرسة الخاصة إلى الحكومية في حالة السكن من مكان إلى آخر، وترك العمل الذي يستوجب معه تغيير الإقامة.

-  وفي حالة عجز الوالد وعدم قدرته على القيام بواجباته تجاه أسرته يمكن في هذه الحالة التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، مع تقديم كافة المستندات التي تؤكد محل تغيير العمل أو الإقامة أو العجز.


مستندات التحويل 2020

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستندات للتحويل من مدرسة إلى أخرى، وذلك بعد تسجيل التحويل عبر البوابة الإلكترونية، وعقب إعلان  نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات، يتوجه ولي الأمر بها إلى المدرسة التي يريد التحويل إليها وهي:

- شهادة ميلاد وصورة البطاقة لولي الأمر.

- 4 طلبات تحويل مختومة من المدرسة والإدارة التعليمية في حالة أن يكون الطالب من خارج المحافظة.        

-  مستند بيان نجاح الطالب من الإدارة التعليمية التابع لها، ومستند قيد من المدرسة.

-  مستند بيان تدرج في سنوات التعليم من "كي چي وان" إلى السنة التي وصل إليها.

اقرأ أيضا

بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة التحويلات

موعد ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

«ضبطهما متلبسين».. تاجر يذبح زوجته وعشيقها فى قرية جرفس بالفيوم

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

الصور

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

ميناء دمياط يستأنف استقبال السفن العملاقة

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «نحو مستقبل أفضل للعمران» ببيت المعمار المصري

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالي المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس