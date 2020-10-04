مع قرب بداية كل عام دراسي جديد يتسارع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات، الخاصة بالتعليم الأساسي ( رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي) للتحويل من مدرسة إلى أخرى حسب رغبتهم، من جهتها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا للدخول عليه لمعرفة النتائج، وأتاحت الوزارة لأولياء الأمور السماح للطالب بتسجيل طلب التحويل من مدرسة إلى أخرى مرتين خلال العام الدراسي، كما أغلقت باب التحويلات يوم 10 سبتمبر الماضي بعد مدة فترة.

نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات

وضعت وزارة التعليم عدة طرق للدخول على بوابة التعليم لمعرفة نتائج التعليم الأساسي، ونتيجة التحويلات وهي:

- الدخول على الموقع من خلال الرابط http:www.cairogovresults.com.

- أن يقوم المستخدم (الطالب- أو ولي الأمر) بالذهاب إلى قسم التحويلات.

- ثم يقوم بالنقر على خانة الاستعلام عن طلبات التحويل.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي.





شروط التحويلات لسنة 2020

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للتحويل بين المدارس، وهي:

- في حالة وفاة الأب، يمكن التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وذلك في المرحلة الثانوية.

- كذلك يمكن التحويل من المدرسة الخاصة إلى الحكومية في حالة السكن من مكان إلى آخر، وترك العمل الذي يستوجب معه تغيير الإقامة.

- وفي حالة عجز الوالد وعدم قدرته على القيام بواجباته تجاه أسرته يمكن في هذه الحالة التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، مع تقديم كافة المستندات التي تؤكد محل تغيير العمل أو الإقامة أو العجز.





مستندات التحويل 2020

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستندات للتحويل من مدرسة إلى أخرى، وذلك بعد تسجيل التحويل عبر البوابة الإلكترونية، وعقب إعلان نتائج التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتيجة التحويلات، يتوجه ولي الأمر بها إلى المدرسة التي يريد التحويل إليها وهي:

- شهادة ميلاد وصورة البطاقة لولي الأمر.

- 4 طلبات تحويل مختومة من المدرسة والإدارة التعليمية في حالة أن يكون الطالب من خارج المحافظة.

- مستند بيان نجاح الطالب من الإدارة التعليمية التابع لها، ومستند قيد من المدرسة.

- مستند بيان تدرج في سنوات التعليم من "كي چي وان" إلى السنة التي وصل إليها.