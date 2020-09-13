



موعد ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2020

وأطلقت كل مديرية تعليمية على مستوى محافظتها رابط من أجل الاستعلام عن نتيجة التحويل، على أن يظهر نتيجة تحويلات المدارس 2020 خلال الايام القليلة المقبلة أو بداية الأسبوع المقبل.



ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإجراء التحويل بشكل صحيح، فالشروط التي يجب اتخاذها لتسجيل طلبك بشكل صحيح.



– التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط من خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال kg2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.



– غير مسؤولين عن أي تحويلات أو إجراءات او بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده بالبند السابق. ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإجراء التحويل بشكل صحيح، فالشروط التي يجب اتخاذها لتسجيل طلبك بشكل صحيح.– التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط من خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال kg2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.– غير مسؤولين عن أي تحويلات أو إجراءات او بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده بالبند السابق.



– صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.



– استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.



– لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.



– في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.



– يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).





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- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.



– لجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.



– لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.



– متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لاتمام الطلب.



– في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.



– على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.



– بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.



يترقب عدد من أولياء أمور طلاب المراحل المختلفة ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2020 ، حيث تستعد المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية على جميع المحافظات لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.