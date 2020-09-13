رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:42 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
يترقب عدد من أولياء أمور طلاب المراحل المختلفة ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2020 ، حيث تستعد المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية على جميع المحافظات لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد ظهور نتيجة تحويلات المدارس 2020

وأطلقت كل مديرية تعليمية على مستوى محافظتها رابط من أجل الاستعلام عن نتيجة التحويل، على أن يظهر نتيجة تحويلات المدارس 2020 خلال الايام القليلة المقبلة أو بداية الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإجراء التحويل بشكل صحيح، فالشروط التي يجب اتخاذها لتسجيل طلبك بشكل صحيح.

– التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط من خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال kg2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

– غير مسؤولين عن أي تحويلات أو إجراءات او بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده بالبند السابق.

– صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

– استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

– لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

– في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

– يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

اقرأ أيضا


- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

– لجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

– لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

– متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لاتمام الطلب.

– في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

– على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

– بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.

موضوعات متعلقة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

«مستقبل وطن» يعلن تشكيل تحالف «من أجل مصر» لخوض انتخابات النواب

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفرالشيخ

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرس إقامة معرض للكتاب بالأوبرا.. وعبدالدايم توجه بدعم الناشرين

طارق الكومي: لا قيود في الدورة 3 للمهرجان العربي للفن التشكيلي

«الكف والسامر» على مسرح قصر ثقافة مطروح

ساقية الصاوي تستضيف أميرة رضا في حفل غنائي.. الليلة