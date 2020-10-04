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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسماعيلية» تبدأ في تنفيذ برنامج لتدريب التنفيذيين للقيادة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:57 م
برنامج لتدريب التنفيذيين
برنامج لتدريب التنفيذيين للقيادة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد محافظ الاسماعيلية على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للتدريب، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي، جاء ذلك خلال لقائه بوفد من ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جهته أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر، فى إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وفي إطار التعاون المشترك فيما بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

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