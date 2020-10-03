الخميس.. افتتاح «اللوكاندة» لـ أشرف عبدالباقي بأسعار مخفضة

يفتتح الفنان أشرف عبدالباقي، الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر أول عروض مسرحية "اللوكاندة" علي مسرح الريحاني بوسط البلد.يخوض عبدالباقي من خلالها تجربة جديدة ومختلفة تمامًا حيث يقدم أول ست كوم علي خشبة المسرح وهو تحد جديد له، وعدد من الفنانين الذين اكتشفهم وقدمها للجمهور عبر مسيرته الفنية سواء من شباب مسرح مصر أو شباب عرض جريما في المعادي.وطرحت تذاكر العرض عبر أحد المواقع المختصة بسعر مخفض للغاية وهو 100 جنيه لا غير، وهو ما يعد مبادرة مميزة من أشرف عبدالباقي لعودة الجمهور لمشاهدة العروض المسرحية.يشار إلى أن العرض من بطولة حمدي الميرغني وويزو وإبرام سمير وحمدي الميرغني والفنان دياب في أولي تجاربه المسرحية ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج أشرف عبدالباقي وأشعار أيمن بهجت قمر.