500 جنيه ومواصلات مجانًا.. ماذا قدم السيسى لكبار السن؟

- السيسي يرد الجميل

- إعفاء من خدمات النقل

- 500 جم لكبار السن

"نصير الغلابة"، لقب أطلقه المصريون على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تجسيد لما يقوم به من تنمية في كل قطاعات الدولة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن خطة مصر 2030، واضعا كبار السن نصب عينيه، وكان لهم جزء من تلك التنمية التي تشهدها مصر حاليًا بكونهم هم من حملوا مصر على عاتقهم وعبروا بها في السنين الماضية.كان من أبرز مبادرات الرئيس السيسي التي قدمها لكبار السن شهادة "رد الجميل".جاءت شهادة "رد الجميل" بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباح، في إطار القرارات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪.لتحمل وزيرة التضامن الاجتماعي بشرى سارة لكبار السن، بأنه تقرر الإبقاء على شهادة "رد الجميل "، بهدف الاستمرار وعدم تأثر تقديم العائد المرتفع للعملاء من كبار السن بأوامر من الرئيس السيسي، كما أعلنت أن مدة الشهادة ستكون 3 سنوات بعائد 13% سنويا، أو بعائد 12.50% ربع سنوي أو بعائد 12.25% شهريا، وبذلك تكون الشهادة من بنك ناصر الاجتماعي ذات أكبر عائد بالسوق المصرفية في الوقت الحالي، كما تحمل ميزة، وهي "حرية اختيار وقت العائد".وفي إطار تخفيف العبء عن كبار السن، تم اتفاق بين وزارتي النقل والتضامن بإعفاء من هم فوق الـ70 عامًا من تذكرة الركوب لجميع وسائل النقل بداية من "المترو" حتى "السوبر جيت"، وبالنسبة لمن هم فوق الـ60 عاما، بتخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50%، في إطارالاحتفال باليوم العالمي للمسنين، حيث يؤكد القرار على الحفاظ على كبار السن وضمان ما يستحقونه من احترام وتقدير من كل فئات الدولة تقديرًا لمجهوداتهم.في ظل انتشار أزمة كورونا بالعالم وركود الاقتصاد العالمي، لم تقف مصر متفرجة على أبنائها، وأمر الرئيس السيسي بصرف منحة تقدر بـ500 جنيه لكبار السن والعمالة غير المنتظمة، لتخفيف العبء ومساعدة لهم في تلك الأزمة التي عاشها العالم، حيث بدأت هيئة البريد القومي بصرفها في يومي 13 و14 و15 أبريل الماضي لمن هم فوق الـ51 عامًا.