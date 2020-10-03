المرصد السوري: أردوغان يرفع تسليح قواته بمنطقة «خفض التصعيد»

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن رفع النظام التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان، من تسليح قواته المنتشرة في منطقة «خفض التصعيد» بالمناطق التي يسيطر عليها في شمال سوريا، حيث بلغ عدد الآليات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية منذ فبراير الماضي إلى أكثر من 10 آلاف آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.وذكر المرصد، يوم أمس الجمعة، أنه رصد دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفر لوسين إلى منطقة خفض التصعيد، ويتألف من 25 آلية عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وفقًا لما أورده موقع "تركيا الآن".وقال المرصد إنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6795 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10130 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.