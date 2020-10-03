رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: أردوغان يرفع تسليح قواته بمنطقة «خفض التصعيد»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:06 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن رفع النظام التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان، من تسليح قواته المنتشرة في منطقة «خفض التصعيد» بالمناطق التي يسيطر عليها في شمال سوريا، حيث بلغ عدد الآليات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية منذ فبراير الماضي إلى أكثر من 10 آلاف آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وذكر المرصد، يوم أمس الجمعة، أنه رصد دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفر لوسين إلى منطقة خفض التصعيد، ويتألف من 25 آلية عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وفقًا لما أورده موقع "تركيا الآن".

وقال المرصد إنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6795 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10130 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

الصور

image description

الأهلى يقدم موسيمانى رسميًا

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

الأكثر قراءة

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

موقع وزارة الكهرباء.. رابط التقديم على العداد الكودي

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

جينات الإنسان البدائى مسئولة عن مضاعفات خطيرة لكورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

عمارة إبراهيم: ترشيد مصروفات «كتاب مصر» بما لا يخل بالأنشطة

«التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والباليه» على مائدة الأعلى للثقافة غدا

الإثنين.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافي لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

وزيرة الثقافة تكرم «صنايعية مصر»