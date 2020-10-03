20 أكتوبر.. آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بالتوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك قبل المدة الزمنية المحددة قبل يوم 20 أكتوبر المقبل ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.