مى عبدالحميد: الدولة تستهدف تنفيذ مليون شقة ضمن مشروعها للإسكان

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، أن الدولة تستهدف تنفيذ مليون شقة ضمن مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بحلول عام 2024.وأضافت أن الصندوق نفذ نحو 630 ألف وحدة بالفعل، بينها 320 ألف وحدة سكنية تم تسليمها بالفعل للمستفيدين بمتوسط عدد أفراد نحو مليون فرد.وتابعت أن هناك نحو 250 ألف وحدة سكنية فى مراحل التنفيذ المختلفة، وسيتم تخصيصها لحاجزي شقق الإعلان العاشر، والمحولين من الإعلان التاسع وعددهم نحو 220 ألف مواطن تقريبا.