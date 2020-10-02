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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بصيانة أعمدة الإنارة قبل حلول الشتاء

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:54 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإجراء حصر لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع والميادين الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة، وذلك من خلال لجان عمل مشكلة من مسؤولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور عليها ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفاءتها.

وأجرت رئاسة حى أول الزقازيق عمليات صيانة أعمدة الإنارة بنطاق شوارع الحي ورفع كفاءتها لتحسين الإنارة بها والرؤية البصرية أمام عبور المواطنين، كما أجرت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد صيانة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وكشافات الإنارة وإصلاح وصيانة الأعطال، حيث أجرى قسم الإنارة بمجلس المدينة تطوير الخلايا الكهربية وتحويلها من العمل بالطاقة الشمسية إلى العمل بعدادات التامير الزمنية لتوفير وقت الإضاءة وتوفير الاستهلاك، وتم تركيب 4 عدادات بمنطقة عزبة عمران وعدادين بشارع أبوالحنفى وشارع السنترال.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال قسم الإنارة، حيث جرى صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع "الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة - مدخل الديدامون الزراعى - أمام مدرسة أبو تمراز - مدخل كفر العدوى - مدخل كفر جباره - منطقة مستشفى د. شريف عمر - السيد حسين" بواسطة سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

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