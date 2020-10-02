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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الوطنية للانتخابات» تشكل لجانًا لمتابعة دعاية مرشحي مجلس النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:52 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
حسام محفوظ_أشرف لاشين
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تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استعداداتها اللوجستية لانتخابات مجلس النواب بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، والتي تكون مهمتها رصد ما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.

وتضمن القرار رقم 65 لسنة 2020 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها.

ويتولى الجهاز التنفيذي إعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة، فإذا تبين من الأوراق وجود شخص مرتكب المخالفة يتم إحالته للنيابة العامة.

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