مي عزالدين تدخل معسكرًا مغلقًا للانتهاء من «خيط حرير»

تواصل الفنانة مي عزالدين تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "خيط حرير" الذي تخوض به المنافسة الدرامية بموسم الشتاء.ودخلت "مي" وكل فريق عمل المسلسل لمعسكر مغلق بقيادة المخرج إبراهيم فخر، للانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل في أقل من أسبوعين، خاصة أنه من المقرر عرضه بنهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل، لذلك يتفرغ "فخر" لمرحلة المونتاج فور الانتهاء من تصويره، حيث انتهى من مونتاج الحلقات الأولى منه ليصبح جاهزا للعرض."خيط حرير" ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث يتضمن 35 حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.